Россия внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов

Россия внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов

07.02.2020, 14:14, Новости дня

Российские власти внесли более 200 последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в список экстремистов, сообщила в пятницу организация.

Очередной шаг в кампании давления на организацию фактически лишает верующих доступа к финансовой системе страны, поскольку внесение в список предусматривает заморозку банковских счетов и жесткие ограничения на проведение финансовых транзакций.

Россия официально запретила «Свидетелей Иеговы» в 2017 году, объявив организацию экстремистской.

Официальный представитель международной штаб-квартиры «Свидетелей Иеговы» в США Джаррод Лопес заявил в пятницу, что российские власти «демонизируют» последователей движения, лишая их возможности обеспечивать свои основные нужды.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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