Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

Певица Пелагея прокомментировала свой развод с хоккеистом сборной Иваном Телегиным.
На своей странице в Instagram певица выложила видео, где рассказала о давнем решении расстаться с мужем. Она отметила, что никаких противоречий у них не было и им даже удалось сохранить добрые отношения.
Пелагея добавила, что перед Новым годом она с любопытством наблюдала за тем, как журналисты распространяют фейковые новости. Однако певица считает, что сейчас это уже перешло все границы.
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», – отметила она.
По ее мнению, целью кампании по травле является «выбить почву из-под ног, чтобы рассорить с Иваном», причем, по мнению артистки, некие «третьи лица» боятся, что супруги могут помириться.
«ИМ НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ Ивана. Мне – НЕ НУЖНЫ», – подчеркнула Пелагея.
Она добавила, что не собирается участвовать в «грязных войнушках», так как сейчас занимается собой, дочерью и подготовкой к летним гастролям. Она призвала не вестись на анонимные источники и вбросы от «инсайдеров».
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Ранее артистка назвала разрыв с Телегиным «нерадостной историей», отметив, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств.
Напомним, 26 декабря певица Пелагея объявила о расставании с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Позднее хоккеист ЦСКА и сборной РФ Иван Телегин рассказал о причинах расставания с певицей Пелагеей.
Телегин и Пелагея поженились летом 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия.
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