«Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко». Ирина Луценко показала внучку и снимки отдыха с мужем

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко в свой день рождения, 7 февраля, на странице в Facebook обнародовала подборку снимков.
«Чувствую себя на 25: живу в свободной стране, люблю прекрасного мужчину, пою и наслаждаюсь семьей. Путешествуем по миру, пользуясь возможностями, предоставленным нам трудом и настойчивостью Порошенко и нашей команды, а все остальное – опыт, борьба, старания, ошибки и мой перфекционизм», – написала она.
Луценко поблагодарила своих коллег за прожитые годы.
«А врагам и завистников благодарю, что дали возможность еще острее понять и оценить мои результаты, еще больше уважать наших друзей, любить свою семью. Вы сделали меня более уверенной и сильной. Главное, что мы впереди! Все у нас в Украине будет хорошо! Мы свободные люди и судьба нас бережет!» – добавила Луценко.
Дякую, друзі, за сотні поздоровлень! Відчуваю себе на 25: живу у вільній країні, кохаю прекрасного чоловіка, співаю і…
Posted by Ірина Луценко on Reede, 7. veebruar 2020
Внучка Александра родилась 22 июля 2018 года, о чем Ирина Луценко сообщала в Facebook.
Супруг Ирины Луценко – экс-генпрокурор Юрий Луценко.
Ирина Луценко родилась 7 февраля 1966 года в Дубно, Ровненской области. Она депутат Верховной Рады Украины VII, VIII и IX созывов. Была представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины с 3 апреля 2017 года по 17 мая 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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