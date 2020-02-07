Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лос-Анджелес Лейкерс»

Церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом, который погиб 26 января, пройдет 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония пройдет на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стейплс-центр». Дата проведения церемонии прощания была обсуждена с вдовой Брайанта. Баскетболист большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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