Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лос-Анджелес Лейкерс»

Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля на арене «Лос-Анджелес Лейкерс»

07.02.2020, 14:06, Новости дня

Церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом, который погиб 26 января, пройдет 24 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония пройдет на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стейплс-центр». Дата проведения церемонии прощания была обсуждена с вдовой Брайанта. Баскетболист большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика