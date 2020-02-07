«Пока мы едины, у нас все получится». Гончарук призвал парламент объединиться для принятия закона о земле

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу. Трансляцию в YouTube ведет RadaTVchannel.

«Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, удаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге «Нафтогазу»: это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования «5–7–9%». Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела», – заявил премьер-министр.

Гончарук также прокомментировал законопроект о земле, который находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

«Сейчас вы перешли к важному, возможно, самому важному с начала работы парламента закону – о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, отвечают или не отвечают документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс», – объяснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий по законопроекту о рынке земли и продолжается дискуссия, но это не должно стать причиной конфликтов.

«Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с увлечением наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж – пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится», – заявил премьер.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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