Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

Российский футбольный союз и Министерство спорта Татарстана совместно прорабатывают вопрос проведения Суперкубка РФ по футболу 2021 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

"Буквально вчера встречались с руководством РФС. Принято решение, что будем прорабатывать возможность проведения Суперкубка России-2021в Казани", – цитирует Леонова РИА Новости.

Напомним, что в матче за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка России.

Источник: Вести

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