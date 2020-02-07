Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

07.02.2020, 14:06, Новости дня

Российский футбольный союз и Министерство спорта Татарстана совместно прорабатывают вопрос проведения Суперкубка РФ по футболу 2021 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

"Буквально вчера встречались с руководством РФС. Принято решение, что будем прорабатывать возможность проведения Суперкубка России-2021в Казани", – цитирует Леонова РИА Новости.

Напомним, что в матче за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка России.

Источник: Вести



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