Мнение: Письмо: «Самая красивая девушка»

Большая часть мужских вопросов про начало отношений: где проходит грань между настойчивостью и назойливостью?

Как не слиться, пока бьешь челом и таскаешь корм какой-нибудь привлекательной девушке — этот момент не ясен даже многим взрослым мужчинам, тем более совсем молодым.

Давайте в этом письме посмотрим, на что ориентироваться.

bespechnyirapan

Здравствуйте, Эволюция!

Я совсем запутался. Очень хотел бы попасть на разбор к Вам и Вашим рыбакам-комментаторам.

(Автор так грубо льстит моим комментаторам, что сразу видно его основные баги. Какие?)

История про Д.

Мы знакомы уже около 2-х лет. Работаем вместе. Д. очень красивая (самая красивая девушка, кого я знаю). Раньше из-за обстоятельств, я даже не мог подумать чтобы с ней что-то. Даже выдумывал что она красивая, но не в моем вкусе.

Оказалось что в моем.

(Ваши шансы зависят не только от разницы ОЗ, но и от вашей репутации. Проявляют ли к вам интерес другие девушки в общей компании? Если нет, никогда, то наивно рассчитывать на внимание первой красавицы. За два года знакомства с Д. автор мог бы существенно улучшить имидж. За два года мужчина может превратиться из невидимки в красавца, но для этого надо было не оплетаться ЗВ, а мотивировать себя на прокачку)

Мы с Д. общались все эти 2 года. Довольно тепло, но не близко. И редко.

А в начале зимы начали немного ближе. Мне сказали, что Д. переживает из-за работы. И хочет уволиться.

Я напросился провести ее домой. Мы ехали вместе в машине (она за рулем) а я ее спрашивал о работе и рассказывал свои мысли на этот счет.

(Напроситься пассажиром в машину к девушке — невыгодная позиция. За рулем должны быть вы. Когда вы за рулем, в процессе поездки ваша СЗ растет, особенно если у вас хорошая машина на взгляд девушки. Этот прием знают все почти мужчины, хотя и не понимают всего, из чего он состоит. Опишите все составляющие, друзья?)

Кажется тогда я надел на нее колпачок и Спасателя на себя. В конце я ей рассказал всё и о своих переживаниях на счёт работы и на счёт себя. И то что я в похожем с ней положении. (да, что меня тоже не ценят и вообще всё очень плохо. Много разного бреда, стыдно вспомнить, короче).

(Он интуитивно начал с подстройки снизу, но подстроился не туда. Подстраиваться снизу можно, особенно в данной ситуации, но надо держаться при этом в границах. В границах — это не включать ни верхние баги, типа Штурмана и Училки, ни нижние, типа Попрошайки и Ученицы. Как это должно было бы выглядеть, друзья? И какие тут баги у автора? Чем плохи эти баги в данной ситуации?)

В тот раз я первый раз подумал что хочу ее поцеловать, но очень быстро прогнал эту мысль. Тем более когда мы обнимались на прощание я видел, что она ничего такого не чувствует.

(Еще бы она чувствовала что-то «такое» к товарищу по несчастью, еще более несчастному, чем она. Многих мужчин сбивает с толку, что иногда женщины влюбляются как будто бы из жалости. Но это иллюзия. Это колпачок, который они надевают на очень привлекательного для себя мужчину, чтобы не бояться его присвоить. Кто опишет отличие такой «жалости» от жалости?)

Потом мы долго не общались. До корпоратива, где я уже начал ловить себя на мысли что всё время ищу ее взглядом. Там мы тоже поговорили, обо все и ни о чем.

Потом я пригласил ее на свой ДР. С подругой И. Они пришли ненадолго, но всё это время я общался с И. и смотрел на Д. (Была громкая музыка, я сидел рядом с И. Д. напротив.)

Дальше мы стали переписываться. Д. жаловалась на работу. Я ее утешал. И учил жизни. Мне кажется что где-то в этот момент (хотя может и раньше), я влюбился в нее под Спасателем.

(В машине он снизу пристраивался, теперь начал сверху заходить. Кто понимает, почему? Там было не в границах и снизу, здесь не в границах и сверху. И сверху — намного хуже, чем снизу. Кто понимает почему хуже? И как было бы сверху в границах?)

Как-то я спросил ее до скольки она работает. Предложил снова поехать домой вместе. Мы поехали. Зашли в магазин. Я заплатил за нее, она сопротивлялась но не успела.

(Он ее опять провожал на ее машине, в качестве ее пассажира. Довольно глупая роль. Заплатить за нее в магазине — нормально, раз оказались с девушкой возле кассы. Тут в общем ничего больше не остается. Многие мужчины голову ломают, метать ли корм из минуса дисбаланса. Все зависит от ситуации. Если вы пришли в кафе, платите за нравящуюся вам девушку, если пришли в магазин с ней, тоже. Не хотите платить, не оказывайтесь в таких местах. Если оказались, платите. Независимо от размера дисбаланса. Понятно почему?)

Потом ждали такси возле подъезда, я опять почувствовал что хочу её поцеловать. Но опять видел что она не хочет. Обнялись и я уехал.

Вскоре я отрефлексировал что влюбился. Почти сразу написал ей.

(Сокровище отрефлексировало и сразу же решило об этом сообщить. Как думаете, почему такие вещи не держатся у Сокровищ?)

Я: Странная жизнь штука

Я учил тебя избавиться от зависимости

И сам стал зависим от тебя

Я влюбился в тебя, Д.

(Ему бы хотя бы здесь не напоминать про свою Училку. Но здесь зато очень хорошо видно, зачем ему Училка и почему он за нее держится. Понятно? И еще заметно, как и почему после Училки сразу же появляется векторная Ученица. Почему?)

Д: Ты меня обескуражил…

Я: (Много разного, про то что хотел поцеловать, думал о ней и т.д.)

Д: Может просто весной запахло?)

А если серьезно… то мне всю сознательную жизнь приходится рыться в том, что же мужчина по-настоящему чувствует на этот раз: влюбленность или просто желание.

Может и у тебя так… желание поцеловать тоже скорее всего не означает высокое чувство…

(Она в курсе, что он влюблен. Ей отчасти приятно это слышать, но и неловко тоже, поскольку ответить пока нечем. Она старается быть вежливой и деликатной с ним. Но явно отделяет его от других своих мужчин. Где это видно?)

Думаю, после этого надо было бы отлипнуть, но я продолжил доказывать Д. что всё серьезно.

(Отлипать в таких случаях необходимо. Вы уже сказали о своей симпатии или влюбленности и это в любом случае большой шаг, даже если девушка давно догадывалась. Дайте ей обдумать это, не душите ее своими щипцами сразу же. Вот этот принцип «куй, пока горячо» касается ответных ходов девушки. Пока она отвечает шагами, это горячо и надо ковать, и чем активней, тем лучше. Но если она уклоняется, это холодновато, давайте воздух, воздух разогревает, особенно когда хоть немного тепло. Как отличить шаг от уклонения? И еще, почему Сокровища не умеют ковать, пока горячо, а когда еле теплое, не умеют дать воздух для разогрева)

Назавтра я отправил ей 101 розу.

Потом она попросила у меня чемодан в отпуск. Я хотел бежать покупать ей чемодан. Потом подумал что вот она френдзона. И предложил обменять чемодан на поцелуй. Она согласилась (кажется).

(Торговать поцелуи за услуги — нормально, когда девушка хочет вас, но тормозит динамику. Когда она играет с вами. А если она думает, как бы вас обойти, чтобы не обидеть, требовать поцелуй за услуги — это щипцы)

Но чемодан всё никак не могла забрать. Ни в тот день. Ни потом ещё долго.

(Кажется согласилась, но стала избегать. И пока бегала, думала, как неохота целовать этого парня за чемодан)

Я уже очень шатался. С одной стороны я никак не мог отлипнуть. (Писал ей каждый день, просто поболтать). С другой понимал, что кажется ей не нужен.

Потом выяснилось что я купил не тот чемодан (по размеру). Я почувствовал себя полным идиотом. Не просто сервис зона, а ещё и косячная.

В общем я решил заказать ей доставкой правильный чемодан. Отстать. И больше ничего не писать.

(Здесь он хоть и рассуждает как обиженный рапан, но действует в принципе в границах. Она сама его попросила чемодан, это очень важно. Он купил не тот чемодан и хочет исправить ситуацию. Поэтому хоть и выглядит это как слив, но это поступок в границах)

Так и сделал. Мне позвонил курьер, сказал что девушка сказала что он ошибся номером. Я ей набрал, сказал ответить курьеру. Она долго говорила что не надо было. Я отвечал только что всё нормально, забей и т.д.

Потом она написала:

С.!!! Ну ты, конечно, заботливый мужчина! Он же дорогущий!!!

Спасибо большое!

А тебе стало легче?)

(Она подчеркнула, что взяла это только ради него)

Я:Стало, да

Не дорогущий — обычный

Не переживай за это

Д: Я переживаю!

Ты же знаешь, что не надо было этого делать

Я: Знаю — не надо было

Но уже поздно

(Здесь он дурак, потому что открыл решето. Поделился своими сомнениями)

Д: В смысле? Можно еще вернуть

И ничего не поздно будет

А вовремя

Я: В смысле что не надо ничего возвращать

Я его возвращать не буду

Ты конечно можешь- но деньги я у тебя не возьму

И ещё обижусь

Оно тебе надо?

Д: Нет

Я: Ну вот и всё

Д: Но я очень хочу тебя отблагодарить.

(Она имеет в виду, что не хочет оставаться должной)

Я: Расслабься

У тебя больше нет этой проблемы

(ответом на сообщение про отблагодарить)

Не надо

Ты уже

Просто будь счастлива

(Ну вот здесь у него получились маленькие антищипцы. Она конечно все еще жалеет его, но он хотя бы дает ясно понять, что жалеть его не нужно)

Д: Но я хочу, чтобы и ты был счастлив

Я не столь эгоистичная особа

Я: Побудь хотя бы 1 раз

Д: Я не могу

Я: Попробуй)

Тебе ничего не надо делать

Д: Кроме того, что стрессовать

Ммм, мое любимое

Я: Можно не стрессовать

Я разрешаю))

Д: Ты то можешь разрешить, но я сама себе не позволю)

Как твои дела?

Я: Нормально)

А твои?

Д: Тоже

Я: Ну вот и отлично)

И всё.

(«Я разрешаю» вылез Штурман его опять, который всегда обязательно вылезает, когда вы чувствуете себя униженными, друзья. Автоматически вылезает. Кто понимает, почему? Но в целом диалог нормальный, можно сказать)

И назавтра всё тихо. В обед она у меня спросила:

Д: ты сегодня во сколько домой?

Я: Часов в 8+/-

И всё. Меня зашатало. Я подумал что она зовет она меня поехать вместе. Скорее всего из-за долга, но так хотелось верить что нет. И отвлекаться не получалось..

Потом мы встретились в коридоре. Она спросила, поеду ли я домой. Я сказал да. И только потом понял что она спрашивает «вместе». Она сказала хорошо.

Я подумал что сейчас нужно поставить все точки. Мы поехали вместе домой. Д. решила отвезти меня. Я ей и предлагал поехать к ней. А я оттуда сам доберусь. Но мы поехали ко мне. Много говорили, в основном она.

Потом я предложил ей зайти ко мне. Показать чемодан, который не тот. Она говорила что спешит. Но согласилась.

Ещё она отдала мне пакет с 2-мя шоколадками и чипсами (примерно то, что я купил тогда ей в магазине). Я не понял что это. Она сказала, что я когда-то спрашивал что она любит. Вот в этом пакете всё что она любит. И я сам себе вредную еду не куплю.

Мы зашли ко мне. Я ее «познакомил» со своей змеёй (у меня дома живет питон). Потом ей позвонила мама и она стала собираться. Перед выходом я ее поцеловал.

Я был в шоке что она не увернулась и ответила. Это стало для меня разрывом шаблона. Я сразу сказал что люблю ее. Она ответила что всё ещё считает это мимолетным и не хочет чтобы я страдал. Я ответил что сейчас я самый счастливый.

(В общем, она приехала, чтобы отблагодарить за чемодан. Но здесь он все сделал правильно. И то что настоял зайти, и то что поцеловал. Кто понимает, в чем разница — тянуть поцелуй за чемодан или поцеловать, когда девушка согласилась прийти к вам домой, а перед этим сама захотела отвезти вас к дому? Чтобы действовать в границах, никогда не надо лезть в голову другому, надо просто делать свои шаги в своих границах. Границы перед вами выстраивает другой, а вы делаете шаги в границах и ваша СЗ будет расти. Особенно хорош в этой истории питон. Он как крючок. А если у него уютная квартира, тем более. Имидж и чистая квартира, вот что вам нужно для прокачки любовной ОЗ, мужчины. Ну и машину нормальную хорошо бы)

Она уехала. А я написал ей много всего. Что она самая классная девушка в мире и т.д. и что хочу чтобы она была счастлива и всё готов сделать для этого.

Она ответила что будет счастлива если близкие люди будут счастливы. Я спросил кто именно? Она ответила что и я в том числе..

(Не понимаю, почему она так часто говорит про мое счастье? Из-за вины? Что не любит меня? Поэтому и поцеловала, из-за вины?..)

(Поцеловала из-за чувства долга. Но это не важно. Это лаз в голову. А вам, автор, надо поступать по ситуации)

Назавтра утром я снова ей писал, она отвечала. Потом я опять отправил ей 101 розу.

Она написала:

С., ТЫ ОБАЛДЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

мой папа агроном, мама- биолог) у них душенька болит за такое кол-во цветов!!!!!!!!!

спасибо большое! но ты обещал каждый месяц. а не каждую неделю)

(Здесь она вроде довольна даже цветам. Понятно по реакции?)

Я: Ну слушай, ты будешь в А. месяц

Как я тебе там цветы подарю?

Д: логично, но все же!!!!!!!! мне очень приятно, но 10 раз подумай про цветы)

Я: Я не дарю тебе больше цветов чем тебе положено)

Наверное даже сильно меньше

(Здесь он как человек отвечал)

И это последнее наше общение. Прошли сутки. Мне кажется что я ее защипцевал и она очень хочет чтобы я ее не любил. И ее слова про счастье это ария мертвого жука.

В субботу она улетит на месяц. И я не знаю. Наверное нужно ничего не делать и отпустить эту историю. Но как нужно было действовать? И как разлюбить Д.? Прошу помощи.

(Вот здесь он в поиске ЗВ, хотя появилась легкая положительная динамика. Но он от этой динамики почувствовал себя чуть устойчивей и уже хочет все рвать. Из-за этого опять расшатается и начнет сливаться. Вот это цикл рыбы обычный. Его надо менять. Добились легкой динамики, закрепляйте ее в инертном режиме, пишите девушке что-то веселое и полезное ей. Например информируйте, что нового на работе или в городе, раз она уехала в отпуск. Про колег, про погоду, про мероприятия, которые планируются, когда она приедет. Не отступайте и не требуйте сближения, подкрепляйте то, что есть пока. Но главное — начинайте заниматься прокачкой имиджа, не киснете в своем ЗВ. Хорошо, что у вас есть целый месяц. Идите качайтесь, выбирайте себе новую стрижку, новую одежду. Косметолога посетите, если у вас есть проблемы с кожей, режим питания и сна наладьте. Квартиру приведите в порядок. И все это делайте с мыслями, что вам хочется стать лучше не только в глазах этой девушки, а вообще, для себя, для других девушек, если с этой ничего не выйдет. Вот тогда появится поток)

Спасибо Вам за всё!

Источник: Эволюция

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