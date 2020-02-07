Названа причина задержания главы УФСИН по Северной Осетии

Следствие вменяет начальнику УФСИН по Северной Осетии Юрию Емельянову ущерб в 3 млн рублей при капитальном ремонте общежитий, информирует Следственное управление СК республики.
В сообщении на сайте СК указывается, что, по версии следствия, 22 апреля 2019 года по указанию Емельянова был заключен госконтракт с организацией «Русбилд» на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе.
При этом 17 июня подозреваемый, зная, что компания фактически не выполнила капремонт, дал указание начальнику исправительной колония № 1 перечислить выделенные на эти цели деньги.
В результате «РСО-Алания причинен материальный ущерб в размере 3 млн рублей».
В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинения в содеянном. Кроме того, будет проверена его причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее стало известно о задержании главы УФСИН по Северной Осетии.
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