«Я никогда не училась пению и танцам»: Ольга Бузова раскрыла секрет своего успеха

Ольга Бузова раскрыла секрет своего успеха, отметив, что никогда не училась ни пению, ни танцам. Артистка также договорилась с известным дизайнером Жан-Полем Готье о создании для нее нескольких сценических образов.

Причину своей популярности певица объясняет, прежде всего, огромным трудолюбием и желанием покорить сцену. Отсутствие профессиональных знаний и уникальных вокальных данных не стали преградой на избранном пути. Серьезная мотивация помогла многому научиться уже в процессе гастрольных поездок. На собственном YouTube-канале исполнительница даже выступила в роли гуру, посоветовав поклонникам «обучаться чему-то всю жизнь». В личной беседе с легендарным мэтром моды Жан-Полем Готье звезда поддержала жизненный опыт дизайнера, который не брал уроки рисования для подготовки своих эскизов одежды. Планы артистки, связанные с созданием «грандиозного шоу» на уровне мировых проектов, и её предложение о совместной работе были положительно восприняты президентом компании Jean Paul Gaultier. По словам певицы, эксперт назвал её «интересной и смелой».

Ольга Бузова безмерно счастлива оказаться в компании Мадонны и Милен Фармер, для которых 67-летний французский модельер создавал концертные образы. Особенно воодушевляет певицу факт первенства среди отечественных исполнителей, о чем она с гордостью пояснила фанатам в микроблоге. Среди тех, кто поддержал коллегу поздравлениями, оказалась Лолита Милявская. Рядовые же поклонники Бузовой засыпали её восторженными комплиментами.

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