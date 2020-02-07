Москвич из мести сжег автомобиль соседей

Полиция задержала на юго-западе Москвы молодого человека, который, по данным следствия, из мести сжег автомобиль соседей, информирует столичный главк МВД.
Инцидент произошел в районе Зюзино, на улице Азовская. У 32-летнего подозреваемого, как выяснилось, есть условная судимость за распространение наркотиков.
«Злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось, и он поджег автомобиль, принадлежащий супруге последнего», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Сам задержанный на видео допроса, который выложила полиция, заявил, что пошел на преступление после того, как сосед его ударил.
«Конфликт с соседом [произошел]. Мы шумели громко, видимо, очень сильно. Вывели его из себя. Он ударил меня. Я вот так вот сделал», – отметил он.
По его словам, он облил машину растворителем и поджег, после чего ушел обратно домой. Вину, по собственным словам, он признает. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», подозреваемый заключен в СИЗО.
Ранее жителя Владивостока, который поджег автомобиль знакомой, не оценив присланный ему шуточный видеоролик, отдали под суд.
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