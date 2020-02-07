Россия заявила, что Израиль едва не сбил пассажирский борт над Дамаском, но такого рейса нет — «Новая газета»

Россия заявила, что Израиль едва не сбил пассажирский борт над Дамаском, но такого рейса нет — «Новая газета»

07.02.2020, 13:57, Новости дня

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 6 февраля в небе над Дамаском по вине Израиля могла произойти авиакатастрофа, но в этой информации обнаружились несостыковки. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска». При этом в момент атаки в районе международного аэропорта Дамаска совершал заход на посадку лайнер Airbus-320 с 172 людьми на бору, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск». По словам Конашенкова, диспетчеры вывели иранский самолет из зоны поражения, и он совершил посадку на российской авиабазе «Хмеймим».

Однако издание нашло серьезную несостыковку в озвученной генералом версии событий — в расписании прибытия рейсов в аэропорт Дамаска нет самолета из Тегерана.

Как уточняет газета, расстояние от аэропорта Дамаска до авиабазы Хмеймим составляет 227 километров — это примерно 40 минут полета Airbus-320. Таким образом, самолет из Тегерана должен был бы приземлиться в Дамаске в районе часа ночи. Однако в расписании прибытия в столицу Сирии с полуночи до 4:40 вообще нет рейсов. Нельзя исключать, что борт из Тегерана был чартерным, однако и эти рейсы фиксируются на табло прибытия и вылетов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика