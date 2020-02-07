Министерство обороны России заявило, что в ночь на 6 февраля в небе над Дамаском по вине Израиля могла произойти авиакатастрофа, но в этой информации обнаружились несостыковки. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска». При этом в момент атаки в районе международного аэропорта Дамаска совершал заход на посадку лайнер Airbus-320 с 172 людьми на бору, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск». По словам Конашенкова, диспетчеры вывели иранский самолет из зоны поражения, и он совершил посадку на российской авиабазе «Хмеймим».

Однако издание нашло серьезную несостыковку в озвученной генералом версии событий — в расписании прибытия рейсов в аэропорт Дамаска нет самолета из Тегерана.

Как уточняет газета, расстояние от аэропорта Дамаска до авиабазы Хмеймим составляет 227 километров — это примерно 40 минут полета Airbus-320. Таким образом, самолет из Тегерана должен был бы приземлиться в Дамаске в районе часа ночи. Однако в расписании прибытия в столицу Сирии с полуночи до 4:40 вообще нет рейсов. Нельзя исключать, что борт из Тегерана был чартерным, однако и эти рейсы фиксируются на табло прибытия и вылетов.

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