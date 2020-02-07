«Лучше до старости не доживать». Юмористка Дубовицкая назвала размер своей пенсии

71-летняя российская телеведущая и юмористка Регина Дубовицкая в комментарии изданию Teleprogramma заявила, что получает маленькую пенсию, на которую невозможно прожить.

«У меня пенсия 16 тыс. руб. ($250. – «ГОРДОН») Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги. Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя», – рассказала Дубовицкая.

Она также отметила, что в РФ пенсионеры остаются практически без средств к существованию.

«Я не могу без работы. Мне нравится, что я делаю. Расскажу вам такой случай. Я в одном магазине все время покупаю продукты. И вот однажды познакомилась там с бабушкой, которая сидит около него. Я вышла и положила ей деньги. Оказывается, это школьная учительница. Она осталась одна. Уже старенькая дама. Я не знаю, какую она пенсию получает. Но на эту пенсию она не может жить. Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой. В Москве на 15 тыс. руб. ($235. – «ГОРДОН») не прожить. Даже за однокомнатную квартиру приходится платить немалые деньги. Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», – заявила Дубовицкая.

Регина Дубовицкая родилась 31 декабря 1948 года в Шадринске Курганской области. С октября 1987 года она ведущая и руководитель программы «Аншлаг».

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», одобренный Советом Федерации в тот же день.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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