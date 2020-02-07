В Управлении госохраны прокомментировали сообщения о вооруженном человеке возле президиума Рады

В Управлении госохраны прокомментировали сообщения о вооруженном человеке возле президиума Рады

07.02.2020, 13:54, Новости дня

Мужчина с оттопыренным пиджаком на фото из сессионного зала Верховной Рады является сотрудником Управления государственной охраны, однако оружия при нем не было. Об этом УГО сообщило на своей странице в Facebook.

О появлении «вооруженного охранника» у президиума Рады во время споров по поводу земельного закона рассказал народный депутат от «Европейской солидарности» Максим Саврасов. В СМИ и соцсетях звучали предположения, что это был охранник первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

«Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи», – утверждают в УГО.

Окремі користувачі соціальних мереж зробили припущення, що сьогодні у Верховній Раді України під піджаком…

Posted by Управління державної охорони України on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Саврасов иронично прокомментировал пост управления: «Турникет для остановки крови? В зале ВР? А где огнетушитель и зонт?»

УГО в ответ разместило видеозапись, на которой их сотрудник показывает амуницию, закрепленную на поясе.

6 февраля в Раде во втором чтении начали рассматривать законопроект о рынке земли. Несогласные с этим документом нардепы из фракций «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батьківщина» попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от «Слуги народа», в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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