Российская делегация приедет в Турцию на переговоры по Сирии

Российская делегация приедет в Турцию на переговоры по Сирии

07.02.2020, 13:52, Новости дня

В Турцию в субботу прибудет российская делегация для проведения переговоров, нацеленных на прекращение наступательной операции сирийского правительства и гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб.

Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу вновь заявил, что Турция готова сделать все необходимое, чтобы остановить гуманитарную трагедию в Идлибе, где в четверг сирийские и российские силы вошли в стратегический город Саракиб в стремлении взять под контроль последний оплот повстанцев.

С начала декабря из-за столкновений в провинции лишились крова уже полмиллиона человек, и Турция опасается очередного наплыва беженцев к ее границе.

В понедельник несколько турецких военнослужащих погибли в результате удара сирийских правительственных сил в Идлибе, куда Анкара на прошлой неделе направила подкрепления.

У Турции уже есть десяток наблюдательных постов в так называемой зоне деэскалации, которая была создана в результате договоренности между Турцией, Россией и Ираном. Однако несколько постов сейчас окружены наступающими правительственными силами.



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