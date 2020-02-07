Замглавы российского Генштаба задержан по делу о хищении

Заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов задержан по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс« со ссылкой на неназванный источник. По данным газеты «Коммерсантъ», военачальник задержан сотрудниками военной контрразведки. Ранее руководитель Главного управления связи вооружённых сил был заподозрен в хищении 6,7 миллиарда рублей.
Речь идёт о нарушениях при государственных закупках. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что согласно обвинению по одному из эпизодов дела, в российскую армию поставлялась китайская техника под видом отечественных разработок. В России на ней просто менялись этикетки. Арсланов свою вину не признаёт.
По уголовному делу проходят также бывшие топ-менеджеры «Воентелекома» и высокопоставленные офицеры Минобороны, в том числе – внук советского маршала Павла Степановича Кутахова, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооружённых сил Павел Александрович Кутахов. Все они ранее признали свою вину в махинациях, дав показания на Арсланова. Позднее Кутахов и ещё один служащий Минобороны заявили, что оговорили начальника, – напоминает «Коммерсантъ».
Ранее агентство ТАСС сообщало, что исследование на полиграфе показало, что Арсланов не имел умысла на хищение. По чьему заказу оно проводилось и было ли приобщено к делу – не уточнялось. Сам генерал полковник с начала расследования в октябре прошлого года находился на больничном, а после выхода с него в середине января ушёл в отпуск, из которого должен был выйти на днях.
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Радио «Свобода»
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