Кремль подтвердил приглашение Абэ на празднование 75-летия Победы

Кремль подтвердил приглашение Абэ на празднование 75-летия Победы

07.02.2020, 13:51, Новости дня

Москва ждет приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае.

Напомним, ранее в пятницу агентство Киодо сообщило, что глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение РФ посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



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