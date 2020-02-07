Наука: Биологические часы против диабета

Как и многое другое в нашем теле, обмен веществ подчиняется биологическим ритмам. Это значит, например, что какие-нибудь клетки, которые синтезируют гормоны для метаболизма, синтезируют их в разное время суток по-разному.
В частности, так обстоят дела с инсулином и глюкагоном – главными гормонами углеводного метаболизма, синтезируемыми в поджелудочной железе. Инсулин, как мы помним, стимулирует клетки поглощать глюкозу из крови. Глюкагон заставляет клетки печени расщеплять гликоген – полисахарид, в виде которого животные клетки хранят запасы углеводов; гликоген расщепляется до глюкозы, которая тут же поступает в кровь.
Как мы опять же помним, с инсулином связана такая неприятная болезнь, как диабет: в случае диабета второго типа клетки тела (в первую очередь, клетки печени, мышц и жировой ткани) перестают воспринимать инсулиновые сигналы. Если динамика инсулина зависит от биологических ритмов, то, может быть, диабет может возникнуть в том числе из-за «часовых» аномалий.
Несколько лет назад сотрудники Женевского университета обнаружили, что если у клеток поджелудочной железы вывести из строя их часовой механизм, то нарушится выделение инсулина и глюкагона в кровь, и организм окажется на пороге диабета. Те эксперименты ставили на грызунах, полученные результаты решили проверить на клетках человека, и с ними получилось то же самое: из-за сломанных часов нарушалась секреция гормонов.
В следующих экспериментах было решено взять клетки поджелудочной железы у уже больных диабетом второго типа и сравнить их с клетками здоровых людей. Теперь задача была обратной – убедиться, что при настоящем диабете в клетках железы плохо работают биологические ритмы. Поскольку их механизм – это система генов и белков, за часами можно следить методами молекулярной биологии: например, присоединить к одному из таких белков светящуюся метку и затем наблюдать, как меняется свечение клетки в течение суток. Если часы работают нормально, то колебания в количестве «часовых» молекул будут видны очень хорошо, и колебания эти будут происходить синхронно у всех клеток.
В статье в PNAS говорится, что часы у человеческих диабетических клеток действительно работали плохо: амплитуды колебаний в уровне часовых молекулы были ниже, чем в норме (то есть колебания были более сглажены), и ритмы разных клеток были рассинхронизированы друг с другом. В результате клетки выделяли гормоны каждая сама по себе, без согласования друг с другом; всё происходило точно так же, как у клеток, у которых специально выводили их строя их биологические часы.
По словам авторов работы, клетки поджелудочной железы, утратившие ритм, перестают правильно воспринимать сигналы, связанные с приёмом пищи. В результате уровень инсулина остаётся низким, когда он должен быть высоким, и становится высоким, когда он должен быть низким. Но ситуацию можно исправить с помощью вещества нобилетин, содержащегося в лимонной кожуре.
Нобилетин связывается с одним из белков, которые управляют биологическими часами – и в результате у клеток восстанавливалась амплитуда ритмов и приходила в норму секреция инсулина. При этом должен уменьшиться и риск диабета, однако насколько он уменьшается, будет ясно только после дополнительных исследований – всё-таки пока эксперименты ставили только с клетками, пусть и человеческими.
Расстроенные биологические часы связаны с диабетом разными способами. Например, мы как-то говорили, что одна только бессонная ночь усиливает жировую ткань в нашем теле, и что в разное время суток наш организм берёт энергию из разных источников: если утром больше всего тратится углеводов, то вечером в метаболическую топку отправляются преимущественно жиры. Если аномалии в суточных ритмах добавят избыточного веса, то и шансы заболеть диабетом увеличатся – ведь диабет 2 типа, как известно, идёт рука об руку с ожирением.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин не вернет сына своей экс-возлюбленной Фрейе Зильбер / 23 января
- Киностудия Warner Bros. назвала дату мировой премьеры новой части «Матрицы» / 13 декабря
- Личное: Суррогатное материнство / 31 января
- У собак обнаружили уникальную «человеческую» особенность мозга / 19 декабря
- Актер из сериала «Теория большого взрыва» впервые стал отцом / 5 декабря
- Сын Булановой Александр Тагрин живет в отдельной квартире со своей девушкой / 3 декабря
- Россия заняла второе место среди стран с самым дешевым бензином / 3 февраля
- Мнение: Электромобили 2020: модели и цены на рынке ФРГ. Или как Германия закругляется с ДВС / 3 декабря