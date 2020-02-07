Наука: Как ОКР влияет на вероятность жизненного успеха

Исследователи из Каролинского института установили: люди с обсессивно-компульсивным расстройством, особенно те, кому диагноз был поставлен до 18 лет, хуже справляются с обязательными школьными тестами. В дальнейшем, они реже получают высшее образование, по сравнению со сверстниками без ОКР.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР, или невроз навязчивых состояний) характеризуется возникновением тягостных и тревожных навязчивых мыслей (обсессий) и попытками избавиться от них с помощью навязчивых действий (компульсий). В среднем от ОКР страдают приблизительно 2% мирового населения – приблизительно один из 40 взрослых. Это значительно превосходит частоту случаев других психических расстройств, включая шизофрению и биполярное расстройство.

«ОКР часто начинается в детстве или подростковом возрасте, и может стать хроническим состоянием. Страдающие от ОКР обычно сталкиваются с непроизвольными очень негативными мыслями и чувствуют себя вынужденными совершать ритуальные действия в течение нескольких часов в день, что может существенно повлиять на способность человека сосредоточиться на чем-либо, в том числе, на образовании», рассказала ведущий автор исследования, доктор Ана Перес-Виджил (Ana Perez-Vigil).

Например, дети и подростки, которые боятся «загрязниться» или заболеть из-за встречи с «опасными микробами», вынуждены снова и снова мыть руки, и это отнимает у них очень много времени, внимания и сил. Другим примером поведения при ОКР могут служить иррациональные страхи и потребность проверять «правильность» каждого совершенного действия. Расстройство может также принять форму навязчивых суеверий и необъяснимых «запретов», которые воспринимаются пациентами как абсурдные, но, тем не менее, «не позволяют» им выполнять какие-либо действия.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 2 миллионов человек, родившихся в Швеции с 1 января 1976 года по 21 декабря 1998 года. За участниками наблюдали до конца 2013 года. Примерно 15.000 участников исследования страдали от ОКР. У 81% из них наблюдались и другие психические расстройства. В группе людей без ОКР другие психические заболевания имели 13,6%. Кроме того, специалисты сравнивали пары братьев и сестер примерно из 700.000 семей.

В результате обработки данных исследования ученые выяснили:

дети и подростки с ОКР на 40-65% реже получали основное общее образование

на 39% реже шли в старшие классы средней школы

на 53% реже поступали в образовательные учреждения среднего профессионального образования

на 57% реже получали среднее общее образование

на 28% реже поступали в университет, и на 41% реже заканчивали его

на 48% реже получали послевузовское образование

Эти данные означают, что дети и подростки с таким расстройством зачастую оказываются лишены нормального будущего с хорошим образованием и высокооплачиваемой работой, даже несмотря на неплохие умственные способности. Эксперты полагают, что недостаточное внимание к ОКР, как серьезной патологии, ставит пациентов с таким заболеванием в неравные условия относительно других членов общества. Тем не менее, это проблему можно исправить ранней диагностикой ОКР и его компенсацией, в том числе медикаментозными средствами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет