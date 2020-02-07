Пользователи МТС сообщили о перебоях со связью

Пользователи МТС сообщили о перебоях со связью

07.02.2020, 13:44, Новости дня

В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.

Большинство пользователей жалуются на отсутствие подключения к сети. Сбои начались примерно в 12.40 мск, сообщается на сайте. 

С проблемой столкнулись пользователи в Европейской части России, в том числе в Москве, Воронеже, Ярославле, Твери и Рязани. 

В компании сообщили, что у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением, сеть работает в обычном режиме, передает РИА «Новости».

Также на сбои в работе пожаловались пользователи «Билайна», МГТС и «Яндекса». Основная часть жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда.



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