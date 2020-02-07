Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

Установлен заказчик поджога Никулинского суда в Москве

07.02.2020, 13:44, Новости дня

Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге бутылкой с зажигательной смесью Никулинского суда в Москве, предполагаемый заказчик объявлен в розыск, сообщили в столичном СК.

«В кратчайшие сроки… все соучастники поджога были установлены. Двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого мужчинам предъявлено обвинение по статьям «воспрепятствования осуществлению правосудия» и «умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений».

В четверг сообщалось, что неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Одного подозреваемого в поджоге задержали.



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