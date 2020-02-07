Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

07.02.2020, 13:42, Новости дня

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве 7 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление – это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство (Государственное агентство спорта. – «ГОРДОН»), мы планируем создать Фонд поддержки спорта», – сказал Бородянский.

Министр добавил, что формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

«Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство», – подчеркнул он.

22 июля 2019 года представитель партии «Слуга народа» Александр Ткаченко допустил объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Минспорта в одно ведомство. 

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что его министерство нельзя ни сокращать, ни объединять с другими.

3 сентября 2019 года правительство создало Министерство культуры, молодежи и спорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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