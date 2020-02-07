«Премьер-министром ДНР» стал бывший зампред правительства Иркутской области Пашков

Бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков стал новым «премьер-министром» террористической организации «ДНР». На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанцев, который в своем сообщении в Facebook ссылается на «официальный сайт главы ДНР» Дениса Пушилина.

В сообщении на сайте Пушилина говорится, что 5 февраля он провел совещание по вопросам противодействия коррупции с другими представителями оккупационной власти, среди них был Пашков.

«Еще немного про «гражданскую войну». Был в «ДНР» «премьер-министр» [Александр] Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ну правильно, зачем холопам в «народной республике» что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого «премьер-министра», а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут. Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков – гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области. Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство», – добавил Казанцев.

Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких… Posted by Денис Казанский on Kolmapäev, 5. veebruar 2020

В октябре 2018 года «премьер-министром ДНР» стал Александр Ананченко, который ранее был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис» которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Замом Ананченко был Пашков.

Владимир Пашков после ухода с госслужбы основал ряд компаний и возглавил предприятие «Внешторгсервис» Курченко. В марте 2017 года компания получила контроль над национализированными заводами в ОРДЛО.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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