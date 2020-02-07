Космос: Илон Маск начинает сдавать в аренду места в ракетах SpaceX



Освоение космоса является дорогостоящим и трудоемким предприятием, требующим огромных финансовых вливаний. Поэтому неудивительно, что когда на этот рынок вышли частные компании, во главу угла был поставлен вопрос получения прибыли. Предприниматель Илон Маск, планирующий вывести свою компанию SpaceX в лидеры среди космических перевозчиков, открывает программу по сдаче за 1 млн долларов мест в ракетах, для вывода в космос грузов массой до 200 кг.

Полезный груз будет доставлен на солнечно-синхронную орбиту. Кроме массы и оплаты места компания арендатор грузового места должен доказать, что в космической посылке не содержится запрещенные вещества или устройства.

В результате оценки нового проекта Маска, экономисты пришли к выводу, что грузовые космические перевозки получат новый импульс и станут более доступными даже для небольших компаний, только начинающих свою деятельность. В будущем даже сравнительно небольшие стартапы смогут вывести на орбиту спутник, без необходимости заказывать полноценный запуск ракеты.

В компании SpaceX отмечают, что периодичность запусков с арендованными местами под груз будет составлять четыре месяца. При заказе арендатор должен указать массу груза, желаемое время запуска и тип выводимого на орбиту устройства. В качестве подтверждения своих намерений, уже по традиции, апробированной на автомобилях Cybertruck и Tesla, заказчики должны оставить заплатить залог в 5 тысяч долларов.

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