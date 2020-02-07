Российская делегация не прилетела на переговоры Путина и Лукашенко из-за непогоды

Российская делегация не прилетела на переговоры Путина и Лукашенко из-за непогоды

07.02.2020, 13:37, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются в Сочи за завтраком, несмотря на отсутствие из-за непогоды части российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Они в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы с вами не приехали, не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», – сказал Песков журналистам, передает ТАСС.

Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который не мог вовремя вылететь из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии из-за погодных условий, приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи. В самолете находятся, в частности, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

По словам Пескова, решение о том, полетит ли делегация РФ в Сочи будет скоро принято, передает РИА «Новости».

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

Встреча проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции РФ на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений. 



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