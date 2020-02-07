Коронавирус помешает Китаю опередить Голливуд в 2020 году

Китай не сможет в этом году опередить США в качестве крупнейшего в мире кинорынка из-за последствий вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Ранее аналитики прогнозировали, что в этом году китайский кинорынок превзойдет американский по объему выручки.

Из-за эпидемии пневмонии, вызванной "уханьским коронавирусом", продажи билетов практически прекратились во время новогодних каникул в Китае. Неделя празднования Нового года по лунному календарю традиционно была самой загруженной для китайских кинотеатров.

Однако в этом году кинотеатры по всей стране закрыты с 24 января. Жители избегают людных мест, опасаясь заразиться.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 636, заражены более 31 тыс. человек.

Убытки от обвала продаж билетов в кино достигли $1 млрд в праздничный период, отмечает гендиректор консалтинговой компании Artisan Gateway Рэнс Пау. Эта цифра составляет около 10% от ожидаемого дохода в 2020 году и будет расти, пока сохраняется неопределенность в отношении вспышки вируса.

Влияние вируса, вероятно, распространится и на Голливуд, который все больше полагается на китайскую аудиторию, поскольку внутренние продажи билетов снижаются.

Источник: Вести

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