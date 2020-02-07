Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

27 000 сгибаний — примерно столько выдержал смартфон Motorola Razr при тестировании, перед тем как сломался. Это значит, что у некоторых пользователей он может выйти из строя уже через полгода с небольшим после покупки.

Тестирование провело IT-издание CNET: аппарат установили в специально созданный механизм FoldBot, который сгибал и разгибал аппарат без остановки. Когда Razr вынули из машины, чтобы проверить, оказалось: согнуть его до конца уже не получается. А когда половинки всё-таки сложили, соединяющий их шарнирный механизм перекосило.

Согласно исследованиям, среднестатистический пользователь обращается к своему смартфону от 80 до 120 раз в сутки. Таким образом, изученный CNET экземпляр Motorola Razr пришёл бы в негодность где-то между 7 и 11 месяцами эксплуатации.

Производитель не уточнял, сколько именно сгибаний должен пережить Razr с гибким экраном, но утверждает, что на два года механизма аппарата должно хватить. Кроме того, Motorola предлагает покупателям смартфона годовую гарантию на «дефекты, возникшие при нормальном использовании».

Не исключено, что сотрудники CNET провели тестирование не вполне корректно. У партнёра издания — производителя робота-сгибателя — не было возможности откалибровать FoldBot для работы именно с новинкой Motorola, пишет The Verge. Так что, возможно, к конструкции применялись усилия, не соответствующие тем, которые наблюдаются при нормальном использовании.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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