Кубок Федерации. Матч Румыния — Россия начнет Александрова

В румынском городке Клуж-Напока пройдет отборочный матч теннисного Кубка Федерации между сборными РФ и Румынии. Победитель его попадет в финальную часть турнира. Жеребьевка определила, что первой из россиянок на корты выйдет Екатерина Александрова.
Первый номер нашей национальной сборной, которая в начале года стала первой ракеткой РФ в рейтинге Женской теннисной ассоциации, проведет стартовый матч против румынки Елены-Габриэлы Рузе. Затем в первый деть матча сыграют наша Вероника Кудерметова и хозяйка кортов Ана Богдан.
Как уже сообщали Вести.Ru, на матч в Румынию отправились все сильнейшие наши спортсменки, кроме второй ракетки национального рейтинга Анастасии Павлюченковой. Она решила пропустить и встречу Fed Cup, и стартующий в феврале турнир WTA в Санкт-Петербурге.
За сборную Румынии в Кубке Федерации отказалась играть лучшая теннисистка этой страны Симона Халеп. Именно поэтому место первого номера хозяек заняла Богдан (№90 в рейтинг-листе WTA), а второй получила 166-я ракетка мира Рузе.
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