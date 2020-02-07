Кубок Федерации. Матч Румыния — Россия начнет Александрова

В румынском городке Клуж-Напока пройдет отборочный матч теннисного Кубка Федерации между сборными РФ и Румынии. Победитель его попадет в финальную часть турнира. Жеребьевка определила, что первой из россиянок на корты выйдет Екатерина Александрова.

Первый номер нашей национальной сборной, которая в начале года стала первой ракеткой РФ в рейтинге Женской теннисной ассоциации, проведет стартовый матч против румынки Елены-Габриэлы Рузе. Затем в первый деть матча сыграют наша Вероника Кудерметова и хозяйка кортов Ана Богдан.

Как уже сообщали Вести.Ru, на матч в Румынию отправились все сильнейшие наши спортсменки, кроме второй ракетки национального рейтинга Анастасии Павлюченковой. Она решила пропустить и встречу Fed Cup, и стартующий в феврале турнир WTA в Санкт-Петербурге.

За сборную Румынии в Кубке Федерации отказалась играть лучшая теннисистка этой страны Симона Халеп. Именно поэтому место первого номера хозяек заняла Богдан (№90 в рейтинг-листе WTA), а второй получила 166-я ракетка мира Рузе.

Источник: Вести

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