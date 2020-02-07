Медики: Злоупотребление Виагрой приводит к развитию дальтонизма

Врачи рассказали о побочных эффектах, возникающих от употребления высоких доз Виагры. По словам специалистов, неумеренный прием силденафила (он является основным компонентом препаратов от эректильной дисфункции) может стать причиной развития дальтонизма и других нарушений органов зрения.

В основном для лечения эректильной дисфункции используются безопасные препараты с минимальными побочными эффектами. Однако медицинские специалисты из Турции установили, что проблемы могут возникнуть, если игнорировать рекомендуемую врачами дозу. Так, исследования показали, что пациенты, злоупотребляющие приемом Виагры, часто сталкиваются с развитием дальтонизма и иных визуальных побочных эффектов.

При этом большинство нарушений были выявлены у мужчин, впервые обратившихся к приему Виагры и превысивших максимально допустимую дозу в 100 мг. У них возникали головные боли и помутнение зрения, эти недуги проходили через короткий промежуток времени. А в запущенных случаях медики диагностировали аномальное расширение зрачков, повышенную чувствительность к свету и красно-зеленый дальтонизм, продолжавшийся более трех недель.

Во избежание возникновения подобных побочных эффектов эксперты рекомендуют первое время принимать низкую дозу Виагры. Увеличивать ее советуют только при острой необходимости.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет