«Эксперимент окончен». Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 76 лет

76-летний британский гитарист и автор песен группы Rolling Stones Кит Ричардс в интервью Q104.3 заявил, что бросил курить.

По словам артиста, он не прикасался к сигаретам с октября прошлого года. В интервью Ричардс признался, что причиной расставания с многолетней привычкой стало желание начать вести здоровый образ жизни.

Он рассказал, что начал задумываться об этом год назад, когда празднование его 75-летнего юбилея превратилось в «одну длинную вечеринку». По словам гитариста, расставание с сигаретами было постепенным, но теперь «эксперимент окончен».

Daily Mail пишет, это не первая попытка гедониста Ричардса распрощаться с сигаретами. Ранее он заявлял, что «бросить никотин намного сложнее, чем героин, потому что сигареты всегда рядом».

По словам Ричардса, теперь у него осталось только два порока – «рок-н-ролл и бокал вина».

Кит Ричардс родился в 1943 году в Великобритании. В 2010 году гитарист выпустил автобиографическую книгу «Жизнь», признавшись в наркозависимости и алкоголизме.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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