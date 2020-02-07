Первый случай заражения коронавирусом отмечен в Северной Корее

КНДР подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщают южнокорейские СМИ.

Газета «Чунан Ильбо» информирует со ссылкой на источник в КНДР, что «один из жителей Пхеньяна, который недавно ездил в Китай, показал симптомы, схожие с коронавирусом, эпидемиологическая служба Северной Кореи провела анализ и определила наличие вируса», передает РИА «Новости».

Первой заболевшей стала «женщина, живущая в Пхеньяне». В данный момент все контактировавшие с ней люди помещены в карантин, новых заболевших пока не выявлено.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

До этого сообщалось, что КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы», усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории.

Кроме того, все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, железнодорожное сообщение с Китаем и Россией также приостановлено.

Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения нового заболевания.

Местные СМИ сообщали, что Северная Корея исследует источники питьевой воды, такие как реки и озера, чтобы убедиться, что новый коронавирус не попадет в страну.

Также власти страны закрыли границу с Китаем и приняли решение для медицинского обследования изолировать на месяц всех иностранцев, посетивших КНР. Сотрудники иностранных дипмиссий, которые были недавно в Китае или проезжали через его территорию, изолируются на 15 суток.

В течение февраля не будут проводиться какие-либо мероприятия, протокольные визиты и беседы, неотложные вопросы будут решать по телефону. Персонал пхеньянской больницы для дипкорпуса «Дружба» осмотрит всех сотрудников и гостей дипмиссий и представительств, которые прибыли в КНДР начиная с 13 января 2020 года, в местах их проживания.

Напомним, РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР.





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