Названы наиболее популярные в России кроссоверы в январе 2020 года

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в недавнем отчёте, составленном на основе анализа продаж за январь 2020 года на автомобильном рынке России, назвали наиболее популярные кроссоверы. Лидером списка среди моделей SUV-сегмента стал представитель южнокорейского автопрома Hyundai Creta.
В январе текущего года кроссовер, занявший первую строку списка, продан в количестве более 5,37 тыс. экземпляров. Следующую позицию с показателем в 2,618 тыс. реализованных авто занимает представитель SUV-сегмента от японского производителя – Toyota RAV4. Замыкает лидирующую тройку «кореец» KIA Sportage с 2,53 тыс. проданных моделей.
Четвёртым и пятым в рейтинге наиболее востребованных в РФ кроссоверов названы Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail с показателями 2,27 и 2,07 тыс. реализованных авто соответственно. Кроме того, в ТОП вошли: Skoda Kodiaq, Renault Duster, LADA 4X4, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson, чьи объёмы продаж по итогам проанализированного периода составили от 1,38 до 1,98 тыс. экземпляров.
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