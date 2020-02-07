Британская Burberry закрыла более 30% магазинов в Китае из-за коронавируса

Британская Burberry закрыла более 30% магазинов в Китае из-за коронавируса

07.02.2020, 13:30, Новости дня

Производитель одежды и товаров повседневного спроса британская компания Burberry закрыла более 30% магазинов на территории Китая из-за вспышки в стране коронавируса.

В компании подчеркнули, что на данный момент на территории Китая закрыты 24 из 64 магазинов, а сотрудники других магазинов работают по сокращенному графику, что уже негативно отразилось на объеме продаж в Китае и Гонконге.

Как отметил генеральный директор Burberry Марко Гоббетти, распространение коронавируса в Китае оказало "существенное" негативное влияние на спрос на предметы роскоши.

Кроме того, Гоббетти сообщил, что компания принимает меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.

В попытке сдержать распространение вируса власти Китая ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

Между тем, многие предприятия в стране откладывают возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю.

На этом фоне аналитики предупредили, что экономический рост Китая в I квартале может замедлиться на 2 процентных пункта или более с 6% в прошлом квартале.

Источник: Вести



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