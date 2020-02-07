Британская Burberry закрыла более 30% магазинов в Китае из-за коронавируса

Производитель одежды и товаров повседневного спроса британская компания Burberry закрыла более 30% магазинов на территории Китая из-за вспышки в стране коронавируса.
В компании подчеркнули, что на данный момент на территории Китая закрыты 24 из 64 магазинов, а сотрудники других магазинов работают по сокращенному графику, что уже негативно отразилось на объеме продаж в Китае и Гонконге.
Как отметил генеральный директор Burberry Марко Гоббетти, распространение коронавируса в Китае оказало "существенное" негативное влияние на спрос на предметы роскоши.
Кроме того, Гоббетти сообщил, что компания принимает меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.
В попытке сдержать распространение вируса власти Китая ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.
Между тем, многие предприятия в стране откладывают возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю.
На этом фоне аналитики предупредили, что экономический рост Китая в I квартале может замедлиться на 2 процентных пункта или более с 6% в прошлом квартале.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Нафтогазе заявили об успешных переговорах с Газпромом / 13 декабря
- Роман Полански обвинил СМИ в желании «превратить его в монстра» / 11 декабря
- На Филиппинах количество жертв тайфуна «Урсула» увеличилось до 28 / 28 декабря
- В Киеве водитель мусоровоза, на котором произошло возгорание, сам приехал к пожарным / 16 января
- В Иране месяц длятся протесты против повышения цены на бензин, сотни погибших, тысячи задержанных / 17 декабря
- Hill — американские конгрессмены собираются принять резолюцию против участия России в G7 / 4 декабря
- Мнения: После развала НАТО трещины пойдут по ЕС / 19 декабря
- Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупному военному конфликту / 18 декабря