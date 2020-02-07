Учёные обнаружили неожиданно погасшую «галактику-монстра»

Международная группа астрономов обнаружила «галактику-монстра» возрастом более 12 миллиардов лет, передаёт CNN. Как отмечают журналисты канала, галактика повергла исследователей в замешательство: хотя на ранней стадии существования Вселенной она формировала звёзды с удивительной скоростью, позже она очень быстро «выключилась».
СИРИЛЬ ВАРНЬЕ, ведущий CNN: Учёных повергло в замешательство новое открытие — обнаружение необычной гигантской галактики, существовавшей 12 миллиардов лет назад.
Согласно новому исследованию, эта «галактика-монстр» формировала звёзды с удивительной быстротой на ранней стадии существования Вселенной, однако позднее внезапно «выключилась».
ИСА СУАРЕЗ, ведущая CNN: Этот феномен ранее ещё не изучался, и почему галактика прекратила формировать звёзды, авторы исследования не понимают. Галактика, получившая название XMM-2599, создавала тысячи звёзд размером с наше Солнце каждый год на протяжении миллионов лет.
Как утверждают исследователи, их открытие требует пересмотра нынешних моделей того, как старые галактики прекращают формировать звёзды.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2020 года.
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