У Шокина было смертельное содержание ртути в крови, его случай можно сравнить с отравлением Ющенко – австрийский врач

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин мог умереть от острого отравления ртутью, если бы вовремя не был применен антидот. Такое заявление в интервью «Українським новинам», которое опубликовано 7 февраля, сделал австрийский врач Николай Корпан, который лечил Шокина.

«Показатели ртути в крови были очень высокими. Сначала мы не поверили, потому что показатели говорили о смертельной дозе. Мы посчитали сначала, что это какая-то техническая ошибка и перепроверили. Подтвердилось, что именно показатель ртути в крови Виктора Шокина был на уровне 9,7, и мы начали интенсивную терапию», – рассказал Корпан.

По его словам, у пациента серьезно страдали функции печени и почек.

«После того как мы поставили диагноз острого отравления ртутью, которое приводит к летальному исходу, мы вынуждены были прибегнуть к специальной терапии с применением специальных антидотов. Поскольку отравления ртутью являются редкими случаями, в Австрии мы не смогли их найти. Однако нам удалось найти антидоты в Германии и в течение дня мы их получили», – утверждает украинский специалист, работающий в Вене.

Корпан сравнил случай с Шокиным и с украинским политиком Виктором Ющенко, которого он лечил в 2004 году. Тогдашнему кандидату в президенты Украины также диагностировали тяжелое отравление.

«У Ющенко была в тысячу раз выше доза цианистого калия, и это было доказано. Его очень быстро привезли в больницу и начали круглосуточно проводить дезинтоксикационную терапию. Изначально я вел его как пациента с острым панкреатитом, который приводит к летальному исходу в 60% случаев. Случаи отравления Шокина и Ющенко можно сравнить в том плане, что в обоих велась интенсивная терапия для выведения токсинов», – отметил Корпан.

Он сказал, что в своей практике второй раз встречается с отравлением ртутью, причем первым пациентом также был политик из Украины. Его фамилию Корпан не назвал.

31 января Шокин заявил, что в сентябре 2019 года перенес две остановки сердца, когда находился в Греции. После реанимации его перевезли в клинику Вены, где его лечил доктор Корпан. Шокин подозревает в причастности к покушению на него бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани 29 января анонсировал публикацию отчета австрийского медицинского светила о том, что Шокин находился при смерти.

В декабре 2019 года Джулиани рассказывал, что Шокин был дважды отравлен и едва не умер. Это якобы было связано с наличием у главы ГПУ документов об отмывании в Украине денег Джо Байденом и его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании Burisma.

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным.

В январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от президента Украины Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора. Шокин ответил, что заявление американского политика в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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