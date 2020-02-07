Макрон призвал к восстановлению доверительных отношений с Россией

Проект безопасности в Европе нельзя реализовать без восстановления доверия с Россией, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«В первую очередь европейцы должны определить, что является их интересами, и самостоятельно решить, что является нужным для Европы. Также не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией», – сообщил Макрон, передает РИА «Новости».

Он добавил, что очень требователен к проекту о безопасности в Европе и ждет от России, «что она будет конструктивным участником … общей безопасности».

По словам Макрона, нельзя быть удовлетворенными «обедненным» диалогом с Россией, в то время, как «количество вызовов в области безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, растет».

В прошлом году Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.





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