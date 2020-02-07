Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан за хищение более 6 млрд рублей

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан за хищение более 6 млрд рублей

07.02.2020, 13:30, Новости дня

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом в сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Арсланова задержали сегодня утром и доставили к следователю Главного военного следственного управления для дачи показаний. Ранее следователь ГВСУ уже предъявил генерал-полковнику обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества. На данный момент, по сообщению ТАСС, обвиняемому вменяют новые эпизоды уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».

После допроса Арсланова под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.

По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в участии в махинациях при закупке средств связи и дали показания в отношении Арсланова.

Однако вскоре Оглоблин и Кутахов заявили, что дали показания против генерал-полковника под давлением. ФСБ полагает, что отказ от показаний был сделан по требованию неустановленных лиц, которые действовали в интересах Арсланова.

Защита Арсланова от комментариев отказалась.

Заместителем начальника Генштаба Арсланов стал в 2013 году, до этого генерал-полковник был заместителем начальника главного штаба Сухопутных войск по связи. Уголовное дело против него было возбуждено в 2013 году, тогда генерал-полковнику предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд рублей. Речь шла о хищении, которое было совершено в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн и 6,5 млрд рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика