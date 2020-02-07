Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан за хищение более 6 млрд рублей

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом в сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Арсланова задержали сегодня утром и доставили к следователю Главного военного следственного управления для дачи показаний. Ранее следователь ГВСУ уже предъявил генерал-полковнику обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества. На данный момент, по сообщению ТАСС, обвиняемому вменяют новые эпизоды уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».
После допроса Арсланова под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
По делу в качестве обвиняемых также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в участии в махинациях при закупке средств связи и дали показания в отношении Арсланова.
Однако вскоре Оглоблин и Кутахов заявили, что дали показания против генерал-полковника под давлением. ФСБ полагает, что отказ от показаний был сделан по требованию неустановленных лиц, которые действовали в интересах Арсланова.
Защита Арсланова от комментариев отказалась.
Заместителем начальника Генштаба Арсланов стал в 2013 году, до этого генерал-полковник был заместителем начальника главного штаба Сухопутных войск по связи. Уголовное дело против него было возбуждено в 2013 году, тогда генерал-полковнику предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд рублей. Речь шла о хищении, которое было совершено в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн и 6,5 млрд рублей.
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