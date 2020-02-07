Мать из Воронежа получала пособие на оставленного в детдоме сына

Мать из Воронежа получала пособие на оставленного в детдоме сына

07.02.2020, 13:30, Новости дня

В Воронежа мать незаконно получала пособие на брошенного в детдоме сына. Женщина обвили по статье  ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество". Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, ежемесячное пособие по уходу за ребенком горожанка начала в 2018 году. Решение о назначении выплат приняло Управление социальной защиты, основываясь на заявлении женщины. Однако в начале 2019 года мать добровольно отдала сына в детдом, где он находился на полном государственном обеспечении.

В Соцзащиту женщина не заявил об этом, а следовательно продолжала получать деньги. Не выполняя при этом обязанностей по воспитанию ребенка. По материалам прокуратуры полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничеств". За незаконные выплаты женщине грозит лишение свободы на срок до 4 месяцев или крупный штраф.

Текст:
ГТРК "Воронеж"

Источник: Вести



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