Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии

Совместное патрулирование Турции и РФ к востоку от реки Евфрат в Сирии проходит без проблем, сообщили турецкие СМИ.
«Осуществляемые совместно с Россией патрулирования в рамках операции «Источник мира» могут отменяться по причине плохих погодных условий. Каких-либо проблем, связанных с патрулированием, нет», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет» слова военного источника.
В четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что турецкие военные второй раз за неделю не прибыли для совместного патрулирования с российскими коллегами в сирийской провинции Хасеке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Объявлено, как нештрафуемый порог превышения скорости будет снижаться до 10 км/ч / 20 декабря
- Суд арестовал главу МВД Коми / 17 января
- Район вблизи посольства США в Багдаде снова подвергся ракетному обстрелу – СМИ / 5 января
- Врачи назвали три продукта, которые восстановят печень после праздников / 13 января
- Лукашенко прибыл в Сочи / 7 декабря
- У Волчек разрушаются ткани легких – Telegram-канал Mash / 26 декабря
- Гончар: Самостоятельно достроить «Северный поток – 2» россияне, несмотря на все их заявления, неспособны / 24 декабря
- Полицейские спасли младенца в ходе расследования кражи под Красноярском / 18 декабря