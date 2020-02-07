Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии

Турция заявила об отсутствии проблем в совместном с Россией патрулировании в Сирии

07.02.2020, 13:26, Новости дня

Совместное патрулирование Турции и РФ к востоку от реки Евфрат в Сирии проходит без проблем, сообщили турецкие СМИ.

«Осуществляемые совместно с Россией патрулирования в рамках операции «Источник мира» могут отменяться по причине плохих погодных условий. Каких-либо проблем, связанных с патрулированием, нет», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет» слова военного источника.

В четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что турецкие военные второй раз за неделю не прибыли для совместного патрулирования с российскими коллегами в сирийской провинции Хасеке.



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