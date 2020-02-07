Диетолог Тамара Прунцева рассказала о пользе и вреде семечек

Диетолог Тамара Прунцева рассказала о пользе и вреде семечек

07.02.2020, 13:21, Разное

Российский диетолог Тамара Прунцева, сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологий», пояснила о пользе и вреде употребления семян подсолнечника. По словам специалиста, богатые витамином E семечки положительно влияют на организм человека, но при этом некоторым группам людей есть данный продукт не рекомендуется.
Диетолог не отрицает, что реклама, гласящая о пользе семечек, не далека от истины, поэтому продукт стоит употреблять, но не в чрезмерных количествах. Витамин E способствует защите клеток от старения, положительно влияет на состояние ногтей, волос и кожных покровов. Кроме того, полезны содержащие медь семечки для укрепления костных тканей.

При этом Тамара Прунцева напомнила о высокой калорийности продукта. В 100 граммах жареных семян подсолнечника содержится до 700 калорий, поэтому их не стоит употреблять людям с избыточной массой тела и придерживающимся диетического питания. Также стоит исключить семечки пациентам с панкреатитом и гепатоцеребральной дистрофией, или наследственным заболеванием Вильсона-Коновалова.



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