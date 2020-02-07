Ученые создали портативную лабораторию на базе смартфона: результаты анализов направляются напрямую к доктору

Многие люди избегают походов в больницу из-за нежелания терять время или деньги. Для них создан новый удобный экспресс-метод диагностики здоровья по слюне, который можно провести в домашних условиях.
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Инженеры из Университета Цинциннати создали крошечную портативную лабораторию (размером с кредитную карту), которая подключается к телефону, а результаты анализа с помощью специального приложения автоматически пересылаются лечащему врачу. По словам разработчиков, используя эту технологию можно диагностировать различные инфекционные заболевания, такие как коронавирус, малярия, ВИЧ или болезнь Лайма, а также множество других проблем со здоровьем. На данный момент карманная лаборатория уже подтвердила свою эффективность в диагностике малярии. Впереди новые испытания!
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