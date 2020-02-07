Истребитель ВВС Пакистана разбился в ходе тренировочного полета

Истребитель ВВС Пакистана разбился в ходе тренировочного полета

07.02.2020, 13:19, Новости дня

Учебно-боевой истребитель Mirage ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщили СМИ.

Как передает телеканал ARY, пилот самолета успешно катапультировался, угрозы для его жизни нет. Штаб пакистанских ВВС начал расследование причин произошедшего, передает ТАСС.

Напомним, 7 января при крушении истребителя в Пакистане погибли два пилота.



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