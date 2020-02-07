Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега

Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега

07.02.2020, 13:19, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи шутя пожаловался на отсутствие снега в его резиденции.

«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи)», – со смехом сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Путин в ответ показал на одну из гор и отметил, что снега «там еще больше».

«Да, я знаю, там и снег идет», – согласился Лукашенко.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов.

Встреча проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции РФ на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал». В Кремле же, комментируя визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.



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