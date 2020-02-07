Ожоги и синяки на теле: труп россиянки обнаружили в центре Милана

Тело 34-летней россиянки обнаружено в ее квартире в центре Милана. Мертвую женщину нашел ее отец.
На трупе правоохранители заметили синяки и ожоги, а лицо россиянки было в крови. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, пишет РИА ФАН.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе сыграют в спектакле «Пинтер для всех» / 16 января
- Мнение: Доверие как ресурс / 29 января
- Певица Алсу кардинально изменилась после экспериментов со стилем / 22 декабря
- Эксперты из Британии рассказали о симптомах «синдрома больного здания» / 28 января
- Адмирал ВМС США призвал ровняться на Россию в военной сфере / 26 января
- Приступы гнева и курс психотерапии: новые откровения Элли Голдинг / 3 декабря
- Слишком тепло: В России начали продавать банки со снегом / 24 декабря
- Путин и его борьба — В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет / 26 декабря