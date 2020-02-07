Построили за 10 дней. В Ухане появилась вторая больница для инфицированных коронавирусом

В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу «Лэйшэншань» для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает китайское государственное новостное агентство Xinhua.
Отмечается, что больница предназначена для 1600 пациентов. В ней будут работать около двух тысяч медиков.
Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города. Медицинское учреждение находится на месте парковки для автомобилей, общая площадь – около 21,9 га.
ВИДЕО
Это уже второе учреждение, построенное специально для больных коронавирусом. Первую больницу «Хошэньшань» начали строить 24 января, а спустя девять дней – 2 февраля – она начала принимать заболевших.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.
По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мемориал» признал политзаключенными всех фигурантов дела «Сети» / 9 декабря
- The Chain. Обладатели «Грэмми» Evanescence выпустили клип. Видео / 14 января
- ПЦУ: Крещенские купания не ведут к духовному очищению, эта традиция не была распространена среди украинцев / 16 января
- «Союз» для запуска спутников OneWeb вывезли на стартовый комплекс / 3 февраля
- «Майдан на троих» — в очередном призыве к украинцам выйти на улицы заподозрили «руку Сороса» / 6 декабря
- Роскосмос анонсировал «лунный лифт» за «колоссальные средства» / 16 декабря
- В ДТП в Одесской области столкнулись 11 транспортных средств, есть погибший / 27 января
- Экс-полковник Захарченко потребовал вернуть ему 9 млрд рублей. Его адвокаты подали иск в суд / 29 января