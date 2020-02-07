ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

Банк РФ в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
«Совет директоров Банка РФ 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
Объясняя свое решение, в регуляторе заявили, что замедление инфляции в РФ происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Кроме того, темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.
В то же время в ЦБ констатировали, что сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. «На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – добавили в Банк России.
В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Около дома – только за деньги: выявлена новая проблема с московскими парковками / 14 января
- НАТО 6 января соберется на специальное заседание из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке / 5 января
- На Украине назвали «экзотические версии» крушения Boeing в Иране / 14 января
- Попавшие на учениях под танковый обстрел срочники взыскали с Минобороны 6 млн рублей / 18 декабря
- «Известия»: в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки / 16 декабря
- Найдены останки тел с пропавшего самолета ВВС Чили / 12 декабря
- В Киеве произошла стрельба, двое людей получили ранения / 2 января
- Мишустин назвал объем средств, необходимых на реализацию послания Путина / 16 января