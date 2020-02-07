В Грозном избили адвоката Дубровину, которая защищала украинцев Клиха и Гриба

Вечером 6 февраля у входа в гостиницу «Континент» в Грозном (Чечня) неизвестные напали на известного адвоката Марину Дубровину и журналиста Елену Милашину. Об этом написала «Новая газета».

«Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру», – сказано в заметке.

Пострадавшие зафиксировали травмы и подали заявление в правоохранительные органы Чечни.

Дубровина и Милашина прибыли на суд по делу Ислама Нуханова, который снял и распространил видео о «чеченской Рублевке» – элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение главы республики Рамзана Кадырова. Нуханову инкриминируют незаконное хранение оружия.

Адвокат Дубровина защищала украинских политзаключенных Станислава Клиха (которого также судили в Чечне) и Павла Гриба.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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