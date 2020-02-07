В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.

На переговорах будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, передает РИА Новости. Сначала лидеры двух государств встретятся в режиме тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации​​​.

Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео.

Лукашенко ранее заявил, что эта встреча станет "моментом истины". По его словам, Белоруссия хочет "честных, чистых, прозрачных отношений", в то время как РФ пытается поставить ее на колени. "Дурачков нашли", — сказал Лукашенко о налоговом маневре.

Глава Белоруссии неоднократно говорил о том, что его страна ищет другие источники поставок нефти, альтернативной российской. Помимо этого, до сих пор не решен вопрос об условиях поставок российского газа.

Источник: Вести

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