В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
На переговорах будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества двух стран, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, передает РИА Новости. Сначала лидеры двух государств встретятся в режиме тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.
Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео.
Лукашенко ранее заявил, что эта встреча станет "моментом истины". По его словам, Белоруссия хочет "честных, чистых, прозрачных отношений", в то время как РФ пытается поставить ее на колени. "Дурачков нашли", — сказал Лукашенко о налоговом маневре.
Глава Белоруссии неоднократно говорил о том, что его страна ищет другие источники поставок нефти, альтернативной российской. Помимо этого, до сих пор не решен вопрос об условиях поставок российского газа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- WP — «окно в западную цивилизацию» — «Макдональдс» отметил своё тридцатилетие в России / 1 февраля
- Корреспондент — украинский футбольный чемпионат признали сильнее российского / 21 января
- Правительство Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны / 12 января
- В Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже / 14 декабря
- Гаджеты: Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон / 7 февраля
- Guardian — Стивен Кинг предложил оценивать искусство по качеству, а не многообразию — и соцсети ему не простили / 15 января
- Киев отреагировал на слова Володина о распаде Украины / 2 декабря
- Трамп заявил о «больших ракетах», которые есть у США, и подтвердил, что от ракет Ирана никто не пострадал / 8 января