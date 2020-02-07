В Николаевской области уволили полицейского, ограбившего своих одноклассников

Инспектора полиции, который обокрал своих одноклассников на встрече выпускников, в среду уволили из правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области в Facebook. По информации издания «Преступности.нет», злоумышленника зовут Антон Симаков.

«Инспектор, который дискредитировал звание полицейского, уволен из рядов полиции. Проводится служебное расследование по поводу информации о позорном поведении инспектора полиции ГУНП на встрече выпускников, которая появилась в СМИ», – говорится в сообщении.

Ранее ТСН показала видеозапись с камер наблюдения, на которой Симаков, оказавшись за столом в одиночестве, ворует деньги одноклассников из их кошельков.

1 февраля, пока одноклассники танцевали, у них исчезло 4500 грн. Они даже не подозревали, что кражу совершил правоохранитель. Но по приезду полиции и просмотру видео с камер наблюдения выяснилось, что обокрал одноклассников именно Симаков. Экс-офицер во всем признался и отметил, что все украденные деньги смыл в унитаз. В результате он извинился перед приятелями и вернул им всю сумму, поэтому заявления в полицию потерпевшие писать не стали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет