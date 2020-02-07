Абэ намерен приехать в Москву и решить проблему «северных территорий»

Абэ намерен приехать в Москву и решить проблему «северных территорий»

07.02.2020, 13:06, Новости дня

На День Победы в Москву приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он будет присутствовать на всех мероприятиях, посвященных 75-летитю Победы в Великой Отечественной войне. Токио и Москва прорабатывают возможность встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ 8 или 10 мая.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ситуацию, когда между двумя странами 74 года нет мирного договора, ненормальной. Абэ пообещал на Съезде за возвращение северных территорий решить проблему "северных территорий" и заключить мирный договор с Россией. Съезд проходит ежегодно 7 февраля в День северных территорий — годовщину подписания Симодского трактата 1855 года, напоминает РИА Новости.

По этому договору Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи отошли под юрисдикцию. После 1945 года эти острова остались за Советским Союзом. Но Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Токио настаивает на передаче Японии четырех спорных островов.

Уже три года японцы могут приезжать на острова для посещения могил предков, а также прогресс в совместной экономической деятельности, подчеркнул Миндзо Абэ прогресс в японско-российских отношениях. При этом Япония хочет расширить совместную экономическую деятельность на "северных островах", заверил министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.

На этих островах развиваются совместные российско-японские проекты по туризму и переработке мусора.

Источник: Вести



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