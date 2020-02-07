Гончарук заявил, что платежки за поставку и транспортировку газа объединят

Гончарук заявил, что платежки за поставку и транспортировку газа объединят

07.02.2020, 13:06, Новости дня

Украинцы больше не будут получать квитанцию за транспортировку газа, эту сумму добавят к платежке за потребление газа. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет корреспондент издания «ГОРДОН».

«Две платежки – правильный шаг, но действительно правильнее, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы над этим работаем, это полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), это было их решение. Но, конечно, мы формируем политику, думаю, в ближайшее время сделаем все, чтобы подавать людям информацию в понятном виде», – сказал Гончарук. 

Он добавил, что если суммировать стоимость потребления и транспортировки газа, окончательная сумма будет меньше, чем потребители платили бы за газ раньше.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель также ответил на вопросы депутатов о двух платежках. Он сказал, что те украинцы, которые не пользуются газоснабжением, но подключены к нему и могут воспользоваться в любой момент, будут получать меньшую цену на транспортировку.

«В транспортировке логика такова: можно получить газ в любой момент, а значит и должна быть составляющая тарифа», – добавил министр.

НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Новые правила вступили в силу 1 января 2020 года. Этот тариф в каждом регионе разный; в первом полугодии самая высокая по Украине стоимость транспортировки 1 м³ газа составляет 1,99 грн/м³ без ПДВ, указано на сайте НКРЭКУ. 

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время совещания по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга «Нафтогазу».

«Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся как страна анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика», – говорил Тарасюк.

4 февраля 2020 года Гончарук сказал, что украинцы будут платить за транспортировку газа, даже когда не потребляют его, но плата будет минимальной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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